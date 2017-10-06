Шесть человек погибли в ДТП с автобусом под Москвой
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Автобус съехал в кювет в городском округе Коломна в Подмосковье. В результате погибли шесть человек, еще 15 пострадали. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель мог не справиться с управлением.
В городском округе Коломна Московской области из-за ДТП с участием автобуса погибли шесть человек. По данным РИА Новости, транспортное средство опрокинулось в кювет.
В полиции официально сообщили о четырех жертвах. Также из-за аварии пострадали 15 человек.
Автобус следовал из Озер в Москву.
Как передает ТАСС, ДТП произошло из-за того, что водитель мог не справиться с управлением.