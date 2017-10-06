Венедиктов сообщил о госпитализации Мединского
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Радиоведущий Алексей Венедиктов сообщил о госпитализации министра культуры Владимира Мединского. По его словам, информацию об этом подтвердили три источника, в том числе в правительстве и в Министерстве культуры.
Министр культуры России Владимир Мединский госпитализирован. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
"Владимир Мединский госпитализирован", - написал он.
Венедиктов рассказал радиостанции "Говорит Москва", что госпитализацию министра подтвердили три источника.
"Я могу подтвердить, что это три разных источника, включая министерство культуры и руководство правительства. Это неожиданно. Он сегодня должен был лететь в Псков, у него рабочий визит. Считайте, что экстренная", - сказал он.