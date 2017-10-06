Венедиктов сообщил о госпитализации Мединского

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Радиоведущий Алексей Венедиктов сообщил о госпитализации министра культуры Владимира Мединского. По его словам, информацию об этом подтвердили три источника, в том числе в правительстве и в Министерстве культуры.