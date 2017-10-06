В Госдуме рассказали о планах КНДР испытать ракету, способную долететь до США

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Северная Корея готовится к испытаниям ракеты, которая по расчетам может долететь до западного побережья США. Как рассказал депутат Госдумы Антон Морозов, побывавший в КНДР в составе российской делегации, в Пхеньяне демонстрируют довольно "воинственный" настрой, и планируют осуществить запуск в ближайшее время.

Северная Корея готовится испытать ракету большой дальности, которая, по расчетам, может долететь до западного побережья США. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на члена комитета Госдумы по международным делам, депутата ЛДПР Антона Морозова.

Российское посольство в КНДР ранее сообщило, что делегация парламентариев от ЛДПР побывала в Пхеньяне со 2 по 6 октября. Россиян приняли на высоком уровне. В составе делегации были Морозов, Алексей Диденко и Павел Шперов.

"Они готовятся к новым испытаниям ракеты большей дальности. Они даже давали нам математические расчеты, которые, по их мнению, свидетельствуют о том, что они смогут достать западное побережье США с помощью своей ракеты", - рассказал Морозов.

Депутат отметил, что КНДР имеет в своем распоряжении технологию вхождения боеголовки в атмосферу и технологию управления этой боеголовкой. По его словам, испытать ракету планируется в ближайшее время.

"И, в общем, настрой довольно воинственный", - добавил Морозов.