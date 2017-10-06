Западные СМИ назвали Путина новым "хозяином Ближнего Востока"

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На этой неделе в Москве принимали короля Саудовской Аравии. Эксперты в один голос называют этот визит особенным и говорят, что он может полностью изменить геополитическую расстановку сил на Ближнем Востоке.

Громадный Boeing с гербом Саудовской Аравии на хвосте медленно выруливает к месту торжественной встречи. Почетный караул у позолоченного трапа. Его, к слову, саудиты привозят с собой. Он автоматический, дабы монарху, перенесшему инсульт, не нужно было совершать лишних движений. Однако в нужный момент автоматика подводит и Сальману Бен Абдель Азизу Аль-Сауду все же приходится спускаться самому, сообщает "ТВ Центр".

Москва встречает монарха, пожалуй, беспрецедентно торжественно. Улицы перекрыты для проезда гигантского королевского кортежа, который растянулся по Ленинскому проспекту на несколько километров. Вся дорога от аэропорта увешана билбордами с портретом саудовского короля. В "Манеже" проходят сразу две выставки, посвященные искусству Саудовской Аравии. Сам монарх тоже селится рядом с Кремлем, полностью арендуя самый дорогой отель в российской столице.

Стоимость номеров здесь стартует от сорока тысяч в сутки. Самые дорогие апартаменты обойдутся постояльцам в миллион рублей за ночь. Обстановку в них, правда, пришлось сменить на более привычную - в восточном стиле. Для некоторых членов королевской семьи специально из Саудовской Аравии даже привозят их любимые ковры. Свинину из меню изымают. И так в трех пятизвездочных отелях от Манежной площади до Кузнецкого моста, где расселяют многочисленную делегацию саудитов. Все места в гостиницах выкуплены вплоть до седьмого октября.

Ряд перестановок, по данным СМИ, делают для перенесшего инсульт монарха даже в Кремле, где короля Саудовской Аравии принимают максимально торжественно. Парадный Андреевский зал сменяется Зеленой гостиной для переговоров в узком составе. Перед этим лидеры успевают произнести приветственные слова.

"Наши отношения имеют большую довольно историю в 1926 году, 90 лет назад, наша страна, Советский Союз, тогда было первым государством, которое признала вновь образованное королевство, созданное вашим отцом Абдель Азизом бен Саудом. И вот теперь нам очень приятно принимать здесь вас, ваше величество. Уверен, что ваш визит послужит хорошим толчком в развитии наших межгосударственных связей", - заявил Путин.

"Мы благодарим вас, господин президент, за оказанный нам радушный прием, мы счастливы находиться в дружественной нам стране. Мы стремимся к укреплению двусторонних отношений в интересах мира и безопасности, в интересах развития мировой экономики", - отметил король Саудовской Аравии.

Словосочетание "дружественная нам страна" король Саудовской Аравии произносит едва ли не в каждом своем публичном обращении к Путину. За океаном эти нотки, разумеется, тоже не могли не уловить. В Белом доме, конечно, же заявили, что данный визит стратегического союзника США на Ближнем Востоке - лишь элемент дипломатии. А вот пресса была куда жестче. Журналисты агентства Bloomberg назвали Владимира Путина "новым хозяином" Ближнего Востока. Америка свое влияние в регионе теряет, а вот Россия, наоборот, наращивает, что подмечает и CNN.

"Слон в посудной лавке. Этой фразой в России часто описывают политику США, в частности, на Ближнем Востоке. Согласны вы с этим или нет, Бекки, но придётся признать, что сейчас, вероятно, из-за неопределённой позиции и роли Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, а также упомянутых вами цен на нефть в отношениях c союзниками у США происходят значительные перемены", - рассказал обозреватель CNN Джил Догерти.

Все из-за непредсказуемой политики США. Обама помирился с Ираном, одобрив ядерную сделку. Трамп с Ираном уже поссорился и заключенное соглашение собирается отменить. Москве же удается вести диалог со всеми игроками региона, в том числе и с теми, которые друг другу противостоят, как, например, Иран и Саудовская Аравия. Или Израиль с Палестиной. Оттого лидеры этих стран для решения своих проблем все чаще обращаются к России, а не США.

"То есть фактически наша уникальная конкурентоспособность в этой сфере заключается в том, что мы можем взаимодействовать с разными игроками. И как не парадоксально, все в той или иной степени жалуются на действия своих оппонентов именно нам. Все они в той или иной степени воспринимают нас как арбитра", - рассуждает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Вот и в Москве Путин и король Салман говорили в том числе и о растущем влиянии Ирана в регионе, что, конечно же, не нравится Эр-Рияду. Хотя большая часть вопросов была посвящена все-таки двустороннему партнерству, которое страны хотят довести до уровня стратегического. По итогам визита подписано 14 документов. По данным арабских СМИ, Саудовская Аравия все же дала согласие на покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", что стало еще одним уколом в адрес Вашингтона. Там эти новости уже прокомментировали.

"Мы испытываем беспокойство по поводу приобретения системы С-400, поскольку мы не раз подчеркивали важность сохранения оперативной совместимости с оружейными системами США и других стран в регионе при реализации программ крупных военных закупок", - отметили в Пентагоне.

"Твердые" контракты на сумму в три миллиарда долларов возможно будут подписаны уже в Эр-Рияде, посетить который Путина пригласил король Салман. Там же продолжаться переговоры о пролонгации соглашения ОПЕК касательно заморозки объемов добычи нефти. Эту тему президент России и саудовский монарх тоже, безусловно, обсуждали. Среди ключевых она, разумеется, была на энергетическом форуме, который в эти дни проходит в Москве.

"То, что мы сделали вместе с ОПЕК, я считаю, идет на пользу всей мировой экономики. Будем ли мы продлевать эти договоренности или нет — будет зависеть оттого, как будет складываться ситуация на мировом рынке. В принципе, я такого не исключаю. Но мы будем исходить из тех реалий, которые сложатся на март 2018 года", - заявил Путин.

Предварительные переговоры пока ведутся, в том числе и в Москве, куда приехали представители большинства стран-членов ОПЕК, включая главу этой организации. Об этом же Путин говорит и на встрече с президентом Венесуэлы Мадуро, для которого стабильные цены на нефть - залог роста экономики. Как, впрочем, и для большинства стран-экспортеров черного золота. На долю России и Саудовской Аравии, чья многочисленная делегация тоже присутствует на форуме, сейчас приходиться треть мирового производства. По данным СМИ, Эр-Рияд уже заявил, что готов и дальше не наращивать добычу, о чем Путин и король Салман, видимо, договариваются в Кремле. Помимо этого, стороны заключают соглашения о взаимных инвестициях, объем которых со стороны Саудовской Аравии составит три миллиарда долларов. И это несмотря на санкции, которые для большинства союзников США теперь, кажется, не помеха.

Александр Панюшкин, Павел Суменков, Екатерина Симанович, "В центре событий, "ТВ Центр".