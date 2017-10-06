В Каталонии подвели окончательные результаты референдума

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Барселона заявила, что объявление независимости Каталонией может произойти уже в понедельник на заседании парламента. Мадрид запретил парламенту Каталонии проводить очередную сессию. В пятницу правительство региона сообщило, что после обработки всех бюллетеней 90,18% принявших участие в плебисците поддержали независимость Каталонии.

Тысячи голосов сливаются в одну мелодию. Гимн Каталонии всю неделю разносится над площадями и центральными улицами пока еще испанского региона. Автономия празднует. Референдум о независимости состоялся, передает "ТВ Центр".

С площади Каталонии перспектива для региона видится только одна: самим управлять финансами, определять политику - как внутреннюю, так и внешнюю - в составе королевства невозможно. А это значит, шаг за шагом нужно идти в сторону независимости.

На площади Испании на ситуацию смотрят под другим углом. У автономии и так достаточно преференций. Кроме того, проводить референдумы, согласно конституции, могут только центральные власти. Чего они, конечно, делать не намерены. Мадрид и Барселона стоят каждый на своём. И за долгие годы конфликта не сдвинулись с места и на миллиметр.

Теперь ситуацию, кажется, и вовсе завели в тупик. Испанское правительство сперва годами откладывало переговоры с Барселоной. Потом пыталось отменить референдум через суд. И наконец перешло к применению силы.

Разбитые лица, сломанные челюсти и руки. Так отправленные в Каталонию силовики отбивали у ее жителей охоту идти на избирательные участки. Впрочем, добился Мадрид немногого. Каталонцы могли голосовать. Могли, но почему-то не стали. Явка в 40 процентов - весомое доказательство: не вся Каталония хочет независимости.

"Многие, многие каталонцы против. И мы сейчас абсолютно растеряны: с одной стороны, нас называют испанскими фашистами и предателями, а с другой - мы что, должны присоединиться к проекту, который не имеет никаких гарантий успеха?" – задается вопросом местный житель.

Гарантий действительно нет. Пообещав автономии светлое независимое будущее, глава каталонского правительства Карлос Путчдемонт получил колоссальную поддержку. Но до сих пор не представил четкого плана, как жить после отделения. И, главное, на что?

Это сейчас регион считают экономическим локомотивом Испании. Автономия обеспечивает пятую часть ВВП страны. Но отцепив "лишние вагоны", может, напротив, получить эффект "экстренного торможения". Барселона задолжала государственной казне 80 миллиардов евро. И потребуй Мадрид возврата, экономика рухнет. Агентство S&P уже пугает: кредитный рейтинг независимой Каталонии окажется на уровне "мусорного". А это неизбежный отток инвестиций. И безработица.

Местный бизнес теперь только вздыхает: массовые забастовки из праздника, как сейчас, вполне могут превратиться в грустную реальность.

Два крупнейших испанских банка La Caixa и Sabadell уже объявили: после провозглашения независимости в считанные дни переедут из Барселоны в Мадрид. Новое место работы искать стоит даже футболистам. Когда кумир миллионов футбольных фанатов каталонец Жерар Пике в воскресенье со слезами на глазах говорил о референдуме, вряд ли задумывался: после такого гола в ворота Мадрида Барселона вылетит и из испанской футбольной лиги. И, что еще страшнее, получит "красную карточку" от Брюсселя. Там уже заявили: референдум не признают.

Вынужденный отказ от евро, лишение экспортных квот и доступа к общеевропейскому рынку - все это страшный удар по экономике, к которому нужно готовиться годами, если не десятилетиями. Та же Британия, подмечают эксперты, еще в 2016 году объявила о "Брекзите", но до сих пор не может до конца определиться с процедурой выхода из ЕС. При этом Лондон и Европа хотя бы старались развестись цивилизованно. А оскорбленный Мадрид наверняка будет Барселоне мстить.

"Мы уже сейчас видим признаки бойкотирования каталонских товаров на испанском рынке. А это, безусловно, влияет на привлечение инвестиций в следующем квартале. Но все это выйдет на совершенно другой уровень, если региональное правительство не просто будет говорить о независимости, но и сделает реальные шаги в сторону отделения", - рассказал эксперт Sky News.

Первый шаг упрямые каталонские власти обещают сделать уже в понедельник. На 9 октября назначено заседание парламента, который, возможно, провозгласит независимость региона в одностороннем порядке. В испанском правительстве уже объявили: за такие вольности женералитат и лично его главу ждет самое суровое наказание. Какое - неясно. Пока Мадрид и Барселона взяли паузу, сведя все контакты к нулю. И готовясь к новому раунду этой затянувшейся корриды. Вот только все те, кто, веря в мечту о независимости, шел на избирательные участки в воскресенье, оказались в самом неприятном положении: красной тряпки между быком и тореадором.

Екатерина Выскребенцева, "В центре событий", Каталония, Испания.