Зачем Соросу нужен политический хаос в Европе

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На неделе венгры на весь Старый свет трясли документами с заголовком "План Сороса". Киев скромно промолчал, что понятно – у них миллиардер играет против Порошенко, на неделе в Незалежной, как о проверенном факте говорили, что возвращение Саакашвили на Украину — это реализация планов отца цветных революций.

Массовые протесты, файеры, столкновения с полицией: на улицах Барселоны знакомый почерк. Только он может так умело находить "болевые точки" и при правильном давлении достигать своих целей – миллиардер Джордж Сорос. Стратегия отработана до мелочей. Фонды Сороса много лет спонсировали главные политические силы, выступающие за отделение Каталонии. Самим каталонцам объясняли их исключительность. Почему они не такие, как все испанцы. Применяли даже, казалось бы, неожиданные политтехнологии. Яркий пример легализация легких наркотиков в католической Барселоне. Идею лоббировали ассоциации любителей каннабиса на деньги все того же Сороса. Самое интересное, что работали не только с каталонцами - со всей Испанией. И, похоже, тоже весьма результативно.

"Чрезвычайно популярно написанная брошюрка, распространение в социальных сетях, и результаты мы с вами видим. Минувшее воскресенье в Мадриде собирается толпа и начинает петь Франкский гимн. Могли вы такое представить полгода назад? Конечно, нет, потому, что для этого не было никаких предпосылок. Но, как показывает практика, впрыскивание вот такого рода информации способно моментально переформатировать сознание на пустом месте", - рассказал публицист Армен Гаспарян.

Именно в этом Соросу нет равных. Его не случайно называют мировым правительством и мировой закулисой – причем, в одном лице. Ведь какое громкое политической событие не тронь, он всегда где-то рядом. Дурная репутация, несмешные карикатуры и многочисленные скандалы - это тоже про него. Миллиардер, который предпочитает, чтобы его называли филантроп, активно перекраивает даже не карту мира - его основы. В своей книге "Возраст погрешности" он прямо пишет: его главная цель — создать мир без границ, где все были бы равны и свободны, где интересы всех меньшинств, прежде всего, сексуальных, были бы не просто законодательно закреплены, но превалировали бы над интересами большинства. Понимая, что для этого нужно будет в большинстве случаев патологию сделать нормой, фонды Сороса активно вмешиваются в работу Всемирной организации здравоохранения, пытаясь изменить существующие международные классификации сексуальных расстройств таким образом, чтобы постулаты "гендерной идеологии" имели научное обоснование. Впрочем, Сорос увлечен не только гендерной идентичностью. Он рушит Европу

Именно Сорос неоднократно обвинялся в организации смены власти в ряде государств. На цели "демократического развития" в странах Восточной Европы и на территории бывшего Советского Союза за последние 33 года им было потрачено почти 2 миллиарда долларов. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году. Что-то нехорошее подозревает София - по данным болгар, Сорос стоял за организацией протестов в канун недавнего вступления в должность нового президента страны. В Венгрии о вмешательстве миллиардера во внутренние дела говорят прямо - Будапешт утверждает, что изобличил план Сороса по переселению беженцев

С Венгрией у Сороса не заладилось давно и, похоже, надолго. Премьер Орбан не без оснований считает себя чуть ли не личной мишенью, потому что именно Венгрия смогла, похоже, пока единственная в Европе, нарушить планы Сороса, фактически запретив работу в стране его кузницы кадров - Центрально-Европейского университета. А когда Сорос в ответ организовал многотысячные демонстрации против Орбана, справиться с ситуацией. Более того, выждав время, Венгрия нанесла ответный удар, во всеуслышание объявив, чего на самом деле добивается Сорос.

"Есть некто, кто представляет себе мир без границ: это именно та концепция, которую стремятся популяризировать Джордж Сорос и его организации гражданского общества. В лучшем случае это наивно, а в худшем — часть плана для уничтожения традиционных цивилизаций, образа жизни, культур и наций", - говорится в сообщении.

Согласны с этим и эксперты. "Дестабилизируют экономики, социальную ситуацию в странах для того, чтобы создать так называемый управляемый хаос. Через управляемый хаос они будут пытаться разрушить остатки государственности", - рассуждает профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.

Именно в попытках разрушить государственность обвиняют Сороса и на его второй родине - в США. Миллиардер спонсировал предвыборную кампанию Хиллари Клинтон. После провала демократов, подконтрольные ему фонды координировали протестное движение. К недавним столкновения на межрасовой почве Сорос тоже, по всей видимости, приложил руку. Неудивительно, что 150 тысяч американцев требует признать его преступником, подписав соответствующую петицию

Необходимый порог подписей набран, решающее слово за Белым домом. Впрочем, будет ли реальный результат – большой вопрос. Пока проблему Сороса удалось решить только России - у нас все его НКО признаны нежелательными и их работа прекращена. Рискнет ли Трамп объявить Сороса и его фонды нежелательными в Америке, станет понятно в ближайшее время, Белый дом обязан ответить на петицию. Сам же мощный старик, отец мировой демократии и особа, приближенная к Ротшильдам, и не думает отходить от дел.

Матвей Шестаков, Максим Сидоренко, Татьяна Каминская, "В центре событий", "ТВ Центр".