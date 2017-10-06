Источник в Минкультуры заявил о плановом медосмотре Мединского

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Министр культуры России Владимир Мединский проходит плановый медосмотр, сообщил источник в ведомстве. Таким образом, он опроверг информацию о госпитализации министра. Ранее главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что Мединского госпитализировали в экстренном порядке, о чем свидетельствует отмена рабочего визита в Псков.

Министр культуры России Владимир Мединский проходит плановый медосмотр. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в министерстве.

"Министр не госпитализирован, проходит плановый осмотр", - сказал он.

Ранее главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале о госпитализации Мединского. По его словам, информацию об этом подтвердили три источника, в том числе в правительстве и в Министерстве культуры. Венедиктов отметил, что в связи с госпитализацией был отменен визит Мединского в Псков.