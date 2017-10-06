Генпрокуратура проверит Ространснадзор после ДТП под Владимиром

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Генеральная прокуратура России проверит работу Ространснадзора после крупного ДТП под Владимиром, жертвами которого стали 16 человек. Также будет проверено состояние железнодорожных переездов во всех регионах страны.

После крупного ДТП под Владимиром Генеральная прокуратура решила проверить работу Ространснадзора. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того ГП проверит состояние железнодорожных переездов во всех регионах страны.

Крупная авария произошла в ночь на 6 октября на железнодорожном переезде у станции Покровка. Там столкнулись автобус с казахскими номерами, а также поезд сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород.

В автобусе находились 55 граждан Узбекистана. Они возвращались домой из Московской области. В результате аварии погибли 16 человек, в том числе ребенок. Пять человек госпитализированы, четверо находятся в реанимации.

Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в том числе нарушение правил безопасности работниками железной дороги и водителем автобуса.