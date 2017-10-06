Из-за звонков о "минировании" в Москве эвакуированы около 100 тысяч человек

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В пятницу в Москве в правоохранительные органы поступили звонки о "минировании" более 130 объектов. Из зданий были эвакуированы около 100 тысяч человек.

В Москве из-за звонков о "минировании" эвакуированы около 100 тысяч человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В правоохранительные органы с начала дня поступило более 130 сообщений об угрозах взрыва. Из всех зданий эвакуированы около 100 тысяч человек", - сказал он.

Атака телефонных террористов в Москве стала самой массовой начиная с 11 сентября. Звонки начались около 9:50. Среди "заминированных" объектов оказались все четыре аэропорта московского авиаузла, Белорусский, Ярославский, Киевский, Курский и Рижский вокзалы, отель Marriott на Новом Арбате, гостиницы "Космос" и "Мосфильм", более 15 торговых центров, более 20 школ, детские сады и районные управы. В настоящее время проверены около половины зданий. Ни в одном из них угроза не подтвердилась.