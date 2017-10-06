По факту ДТП в Коломенском районе возбуждено уголовное дело

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По факту ДТП в Коломенском районе Московской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц. Как сообщили в Минздраве, в результате аварии погибли пять человек, еще 19 пострадали.

По факту ДТП в Коломенском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД Московской области.

"Следственным управлением УМВД России по Коломенскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", – рассказала начальник пресс-службы подмосковного ГУ МВД Татьяна Петрова.

В пресс-службе Минздрава России сообщили, что в результате аварии погибли пять человек, еще 19 пострадали. Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила профильным федеральным специалистам оказать помощь региональным коллегам.

"Вся необходимая на текущий момент медицинская помощь пострадавшим оказывается", - отметили в ведомстве.

Авария произошла в пятницу днем на 3-м километре автодороги "Обход города Коломны". Из-за сложных погодных условий водитель рейсового автобуса MAN, опрокинулся в кювет по ходу движения. В автобусе находились 39 пассажиров.