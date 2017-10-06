Пентагон назвал борьбу с ИГ единственной целью США в Сирии
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Борьба с ИГ является единственной целью США в Сирии. Об этом заявили в Пентагоне. Также там подчеркнули, что любые заявления об обратном нелепы. Также в Минобороны США отметили, что с целью борьбы с терроризмом американская сторона продолжит консультировать и помогать партнерским силам до тех пор, пока ИГ остается" явной или скрытой угрозой.
Борьба с запрещенным в России "Исламским государством" является главной целью США в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона.
"Миссия коалиции в Сирии - борьба с ИГ и предотвращение его возвращения в освобожденные районы. Любые заявления об обратном - нелепы", - отметил собеседник агентства.
Представитель американского Минобороны добавил, что "силы США работают на сирийской территории, работают под руководством властей с целью борьбы с терроризмом и продолжат консультировать и помогать партнерским силам до тех пор, пока ИГ остается" явной или скрытой угрозой".
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