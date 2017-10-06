19:35, 06 октября 2017

Из-за пробок в Москве хоккеисты минского "Динамо" приехали на матч на метро

Теги:  Спорт  белоруссия  метро  движение  хоккей  москва

Хоккеисты минского "Динамо" из-за пробок в Москве были вынуждены добираться до "Парка Легенд" на метро. Встреча минского и московского "Динамо" началась в 19:30. О поездке на метро сообщается в Twitter белорусской команды.

Хоккеисты минского "Динамо" приехали на матч с московским "Динамо" на метро. Об этом говорится в сообщении белорусской команды в Twitter.

Встреча двух "Динамо" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги началась на арене "Парк Легенд" в 19:30.

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