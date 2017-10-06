Число жертв ДТП под Владимиром возросло до 17 человек

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Число погибших в крупном ДТП во Владимирской области увеличилось до 17 человек. По словам вице-губернатора региона Александра Лобакова, в больнице скончался ребенок, который пострадал во время аварии.

До 17 человек увеличилось число погибших из-за столкновения поезда и автобуса во Владимирской области увеличилось до 17 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора региона Александра Лобакова.

По его словам, в больнице региона скончался ребенок, пострадавший при аварии. Лобаков добавил, что самолет, который прислали власти Узбекистана для вывоза пассажиров автобуса на родину, 6 октября назад не полетит. "Принято решение дождаться окончания опознания погибших и потом уже с телами, одним бортом и выживших, и погибших отправить на Родину", - заявил вице-губернатор.

Крупная авария произошла под Владимиром в ночь на 6 октября на железнодорожном переезде у станции Покровка. Там столкнулись автобус с казахскими номерами, а также поезд сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В автобусе находились 55 граждан Узбекистана. Они возвращались домой из Московской области.

Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в том числе нарушение правил безопасности работниками железной дороги и водителем автобуса.

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