Собянин рассказал Медведеву о дополнительном образовании в столице

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В Москве активно развивается дополнительное образование для детей. За последние 5 лет количество различных кружков и секций в столице выросло в 2,5 раза. Сейчас их посещают свыше 800 тысяч ребят. Школьники пробуют свои силы в науке и искусстве, в спорте и музыке. В пятницу Дмитрий Медведев и Сергей Собянин побывали в образовательном комплексе "Воробьевы горы", где познакомились с работой центра.

Образовательный комплекс "Воробьевы горы" на несколько часов превратился в выставку самых интересных столичных кружков. Пройти мимо макета Московского центрального кольца не смог ни один взрослый. Эту железную дорогу дети моделировали не только руками, но и при помощи 3D-принтера, передает "ТВ Центр".

Нейропилотирование, судомоделирование, соревнования автономных роботов и медицинский класс в московской школе. Сегодня у столичных школьников существует широкий выбор дополнительного образования. А у родителей возможность легко осуществить мечту ребенка. Сергей Собянин показал премьеру, как работает система записи в столичные кружки.

Портал мосуслуг дает возможность буквально за несколько минут найти нужную секцию и отправить заявление. После осмотра столичных достижений Дмитрий Медведев провел совещание с представителями регионов. Он отметил важность развития дополнительного образования, которое дает возможность школьникам попробовать себя в самых разных областях, выявить способности и подготовиться к учебе в вузах.

"И по форме, и по качеству современное дополнительное образование должно меняться. И отвечать не только запросам самих детей и их родителей. Но, скажем прямо, и потребностям нашего государства, приоритетам развития нашей страны. Ориентироваться на те направления, которые станут актуальными, может быть, даже не сейчас, а в ближайшие 5-10 лет", - отметил Медведев.

Сергей Собянин поделился столичным опытом развития дополнительного образования. Ведь еще пять лет назад в кружках занимались только 400 тысяч из одного миллиона школьников. Сегодня эта цифра выросла вдвое. Для этого задействовали потенциал школ и колледжей, оснастив их необходимым оборудованием.

"Нам очень помогло в этом проекте создание специализированных классов. Например, с ведущими медицинскими вузами", - указал Собянин.

Дмитрий Медведев поручил правительству сделать развитие дополнительного образования приоритетным проектом по всей стране. Новую модель образования, по мнению премьера, помогут создать детские технопарки, которые основываются на индивидуальном подходе к развитию ребенка.

Екатерина Гоголева, Алексагндр Медведев, Александр Терентьев, "ТВ Центр".