Из квартиры в Петербурге без взлома украли картины на 18 млн рублей

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Необычное уголовное дело расследуют в Санкт-Петербурге. Там из квартиры пенсионерки злоумышленники похитили картины художников Василия Поленова и Константина Коровина. Ущерб от кражи полотен конца 19 - начала 20 веков женщина оценила в 18 миллионов рублей. Известно, что воры проникли в квартиру в отсутствие хозяйки. Но следов взлома полицейские не обнаружили.

В доме, где произошла кража, в пятницу целый день работают следователи, на входной двери для остальных жильцов повесили объявление, чтобы были бдительнее. С владелицей похищенных картин правоохранительные органы общаться запрещают, передает "ТВ Центр".

Дверной замок 116-квартиры уже вырезали и отправили на экспертизу. После кражи на нем не было никаких видимых повреждений, это озадачило следователей. Все двери в этом новом элитном доме пока типовые - взломать их несложно. Но есть вероятность, что воры открыли замок своим ключом.

По версии следствия, из квартиры похищены две картины: "Женщина в красном" Василия Поленова и "Париж" Константина Коровина. Оба художника – русские живописцы конца 19 - начала 20 века. Их работы на аукционах, как говорят искусствоведы, оцениваются от 50-60 тысяч рублей за небольшие этюды до миллионов долларов за отдельные шедевры.

О крупном хищении уже извещены пограничные и таможенные посты России, отечественный художественный рынок замер в ожидании: пропавшие полотна, возможно, где-то будут продаваться. Хотя эксперты предупреждают: нужно еще доказать подлинность картины, а в отношении Коровина и Поленова - это обязательное заключение специалистов Русского музея, в коллекции которого есть шедевры этих художников. В музее от любых официальных комментариев по поводу случившегося отказались. Специалисты уже изучают историю картин по их названию.

"Нигде не зафиксировано ни фотосъемка этих произведений, ни их описание, не проходили они никогда экспертизу и нигде не экспонировались, поэтому никаких препятствий для того, чтобы отнести их в антикварный магазин, нет, поскольку невозможно установить тот ли этот Поленов, тот ли этот Коровин. На них нет никаких пометок, видимо, владельческих в том числе, штампов частного собрания или иных каких-то бумаг, поэтому судьба у них какая угодно", - рассказала заместитель директора по научной работе ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря Ольга Темерина.

О владелице картин тоже почти ничего известно, кроме того, что это пенсионерка и ей 69 лет. Большой вопрос также, были ли застрахованы пропавшие полотна. Эксперты Российского аукционного дома утверждают, что страховщики только недавно к ним начали обращаться с просьбами об оценке произведений искусства, и что устоявшейся привычки страховать картины или антиквариат – как, например, дорогие машины - у частных владельцев в России пока нет.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт- Петербург.