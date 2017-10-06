Напавший на подростка медведь попал на камеры видеонаблюдения

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В Нижнеудинске Иркутской области медведь напал на 17-летнего подростка. Инцидент произошел на одной из центральных улиц города. 120-килограммовый хищник повалил и поцарапал юношу. Молодому человеку удалось отпугнуть животное. Агрессивный медведь еще некоторое время блуждал по улицам, пока его не обезвредили полицейские.

Хищник попал в объективы камер видеонаблюдения. Медведь бегал по городским улицам, пытаясь, скорее всего, найти дорогу в лес. На пути попадались то собаки, то люди.

"В наушниках шел, ничего не слышал. Оборачиваюсь - а там медведь. Повалил меня, укусил. Вот тут ссадина. Я заорал - он отскочил от меня. Я еще раз заорал", - рассказал Сергей Михайлов.

Сергей возвращался из техникума домой и никак не предполагал, что в этот вечер на знакомом маршруте произойдет такая встреча.

Молодой человек отбился от нападавшего. В это время новость о разгуливающем по Нижнеудинску медведе облетела город и дошла до полицейских. По тревоге были подняты спецподразделения. В том числе, бойцы Росгвардии. Но поймать косолапого - задача не из легких. Он быстро перемещался по улицам, петлял между домами, пугая местных жителей. Но в итоге план "Перехват" сработал.

"Нашими дежурными нарядами был обнаружен данный медведь. После чего было применено автоматическое оружие, и медведь был обезврежен", - сообщили в МВД России по Иркутской области.

Это далеко не первый случай встречи человека и медведя в Нижнеудинске. Однако раньше обходилось без лапоприкладства. Как правило, хищники идут на запах пищи. Чаще это происходит весной - после спячки голодный зверь особенно опасен.

Тушу последнего непрошенного гостя передали ветеринарам. Им предстоит выяснить, не было ли животное больным. Возможно, придется вводить карантин. Посетил доктора и Сергей. Ничего страшного - царапины заживут через несколько дней. А вот воспоминания о той вечерней встрече точно останутся надолго.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".