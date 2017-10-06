После ДТП под Владимиром возбуждено дело о нелегальной миграции

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Число жертв крупной аварии во Владимирской области увеличилось до 17. Вечером в больнице скончался ребенок. Врачи продолжают бороться за жизни троих пострадавших, среди них также есть несовершеннолетний. Трагедия произошла минувшей ночью. Пассажирский поезд, следовавший из Петербурга в Нижний Новгород, протаранил автобус с гражданами Узбекистана.

Судя по тормозному пути, можно представить какой силы был удар. Состав буквально разорвал рейсовый автобус пополам. Одну часть отбросил в сторону, другую протащил по путям еще метров 400-500, передает "ТВ Центр".

В половине четвертого ночи, когда большинство пассажиров спали, автобус подъехал к переезду неподалеку от станции Покров Владимирской области. Спустя несколько минут семафор загорелся красным. На скорости 90 километров в час к платформе приближался поезд Санкт-Петербург - Нижний Новгород. В случае экстренного торможения поезду нужно было пройти хотя бы 700 метров до полной остановки. До автобуса оставалось всего 300. В последний момент машинист перевел управление на автомат и покинул кабину.

Сейчас главный вопрос, как вообще автобус оказался на переезде. В машине находись 56 пассажиров - граждане Узбекистана и двое водителей - граждане Казахстана. Там, судя по номерам, и зарегистрировано транспортное средство. По неподтвержденной информации, гастарбайтеры возвращались из подмосковного Егорьевска на родину в Ташкент. И даже если предположить, что водитель, объезжая пробки или посты ДПС, как сообщают источники, изменил маршрут, крюк получается слишком большой. Следователи уже начали проверять, имели ли граждане Ближнего зарубежья право вообще находиться на территории России. После аварии возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, задержан гражданин Казахстана.

"Вдали от трассы со слов водителя они объезжали затор, который сформировался в Московской области в Орехово-Зуевском районе. По предварительной информации, выезд был осуществлен на запрещающий сигнал светофора", - сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Руслан Блинов.

Немало вопросов и к действиям водителя. Вместо того чтобы немедленно эвакуировать всех из застрявшего автобуса, он попросил пассажиров подтолкнуть машину. Убрать транспортное средство с путей быстро не удалось. Люди успели отскочить от приближающегося поезда буквально в последний момент. Большинство тех, кто остался в салоне, погибли на месте. 16 человек, в том числе маленький ребенок.

Спустя всего несколько минут после аварии на место прибыли врачи, следом подоспели спасатели. С помощью гидравлических инструментов они вскрыли обшивку автобуса и вытащили застрявших в салоне людей. Четверых в тяжелом состоянии, в том числе двоих детей, доставили в ближайшие больницы. Один ребенок скончался уже в реанимации. За жизнь остальных пострадавших борются врачи. На помощь владимирским медикам подоспели коллеги из Москвы.

В первые минуты после аварии важно было не допустить возгорания топливного бака. Пассажиров поезда - никто из них не пострадал - сразу после столкновения попросили покинуть вагоны и отвели на безопасное расстояние. Обеспечили горячим питанием водой. И лишь спустя 7 часов, когда пути, наконец, удалось расчистить, состав продолжил движение. Тем временем выживших пассажиров автобуса отправили в пункт временного размещения. До позднего вечера с ними работали психологи и следователи. В Покров прилетел и посол Узбекистана.

По одной из версий, в автобусе могла отказать система подачи топлива. По словам второго выжившего водителя, машина исправно служила 27 лет и сломалась впервые. Да и напарник, опытный шофер, провел за баранкой не один год. И даже если всё так, насколько законно казахстанский перевозчик работал в России. Чаще всего в подобных трагедиях виноваты именно автомобилисты, но и к работникам железной дороги вопросов не меньше. Почему находящийся на переезде дежурный не предпринял своевременных действий, чтобы освободить пути? В любом случае, теперь разбираться в деталях аварии будет следствие.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр", Владимирская область.