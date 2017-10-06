Фитнес-клуб в "Олимпийском" эвакуировали после звонка о "минировании"

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В Москве около 500 человек эвакуировали из спорткомплекса "Олимпийский" после анонимного звонка. Как сообщили в администрации спортивного клуба World Class, который находится на территории комплекса, членов клуба и тренеров попросили покинуть здание и автостоянку СК.

Спортивный клуб World Class на территории спорткомплекса "Олимпийский" эвакуировали после телефонного звонка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его данным, из здания эвакуировали около 500 человек. Как рассказали в администрации спортивного клуба, посетителей и тренеров попросили покинуть здание и стоянку "Олимпийского".



Как сообщалось ранее, атака телефонных террористов в Москве в пятницу стала самой массовой начиная с 11 сентября. В правоохранительные органы поступила информация о "минировании" более 130 объектов. Из зданий были эвакуированы около 100 тысяч человек.