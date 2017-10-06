В отношении не пострадавших в ДТП под Владимиром иностранцев составили протоколы

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Полиция составила протоколы о нарушении правил пребывания в России в отношении 17 иностранных граждан, не пострадавших в результате ДТП во Владимирской области. По данным транспортной прокуратуры, неустановленное лицо организовало въезд иностранцев в Россию за 5 тысяч рублей с человека.

Полиция составила административные протоколы о нарушении правил пребывания в России в отношении 17 иностранцев, которые не пострадали в результате ДТП во Владимирской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

"В отношении 17 иностранных граждан, не пострадавших в результате ДТП на железнодорожном переезде станции "Покров" Петушинского района Владимирской области, сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России по Петушинскому району составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации")", - говорится в сообщении.

Авария произошла в ночь на 6 октября на железнодорожном переезде у станции "Покровка". Поезд "Санкт-Петербург – Нижний Новгород" въехал в автобус с казахскими номерами, в котором находились 55 граждан Узбекистана. Они возвращались домой из Московской области. По последним данным, жертвами ДТП стали 17 человек.

Как сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, неизвестный организовал въезд иностранных граждан в Россию за 5 тысяч рублей с человека. Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.