Госдеп США одобрил продажу Саудовской Аравии ПРО THAAD
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Американский Госдепартамент одобрил сделку по продаже Саудовской Аравии системы противоракетной обороны THAAD. Общая стоимость контракта с учетом затрат на сервисное обслуживание, а также поставку запчастей и оборудования составит 15 миллиардов долларов.
Госдеп США одобрил сделку по продаже Саудовской Аравии системы противоракетной обороны THAAD. Об этом сообщает РИА Новости.
Общая стоимость контракта с учетом затрат на сервисное обслуживание и поставку запчастей, а также оборудования составит 15 миллиардов долларов.
Контракт в общей сложности предполагает поставку 44 пусковых установок с тягачами к ним, 360 ракет, 16 пунктов управления и семь радаров.