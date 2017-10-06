Госдеп США одобрил продажу Саудовской Аравии ПРО THAAD

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Американский Госдепартамент одобрил сделку по продаже Саудовской Аравии системы противоракетной обороны THAAD. Общая стоимость контракта с учетом затрат на сервисное обслуживание, а также поставку запчастей и оборудования составит 15 миллиардов долларов.

Госдеп США одобрил сделку по продаже Саудовской Аравии системы противоракетной обороны THAAD. Об этом сообщает РИА Новости.

Общая стоимость контракта с учетом затрат на сервисное обслуживание и поставку запчастей, а также оборудования составит 15 миллиардов долларов.

Контракт в общей сложности предполагает поставку 44 пусковых установок с тягачами к ним, 360 ракет, 16 пунктов управления и семь радаров.