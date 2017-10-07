ВКС России уничтожили влиятельных полевых командиров ИГ в Сирии

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В Минобороны заявили, что российские военные самолеты уничтожили влиятельных полевых командиров ИГ в Сирии. Всего за сутки ВКС России ликвидировали 120 террористов, которые были выходцами из Таджикистана, Ирака и Северного Кавказа, а также отряд из 60 иностранных наемников.

ВКС России уничтожили влиятельных полевых командиров запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" в Сирии. Об этом TVC.ru сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"По информации, полученной по нескольким каналам и подтвержденной "на земле", уничтожены долгое время скрывавшиеся в Ираке влиятельные полевые командиры ИГ, выходцы из Северного Кавказа: Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш-Шишани и Салахуддин аш-Шишани", - говорится в сообщении.

По его словам, за сутки российские ВКС уничтожили в Сирии 120 террористов, которые были выходцами из Таджикистана, Ирака и Северного Кавказа, а также отряд из 60 иностранных наемников. Конашенков отметил, что ликвидация боевиков ИГ в арабской стране будет продолжена.

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