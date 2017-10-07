Опознаны тела 14 жертв ДТП с поездом и автобусом под Владимиром

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В настоящее время опознаны тела 14 погибших при столкновении поезда и автобуса во Владимирской области. Ими оказались граждане Узбекистана и Казахстана. Кроме того, в отношении организатора поездки пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело о незаконной миграции.

Трое пострадавших в крупной аварии с участием поезда и пассажирского автобуса во Владимирской области прооперированы и остаются в больницах. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое, передает "ТВ Центр".

По уточненным данным, в ДТП погибли 17 человек. В том числе, двое детей. Уже опознаны тела 14 жертв. Это граждане Узбекистана и Казахстана. Установлен организатор поездки пассажирского автобуса - уроженец Казахстана 81 года рождения. Возбуждено уголовное дело о незаконной миграции.

Трагедия произошла в ночь на пятницу в районе станции Покров. Пассажирский поезд врезался в заглохший на путях автобус. В салоне находились 57 человек. Рассматривается несколько версий случившегося. Техническая неисправность автобуса, нарушение ПДД и несоблюдение сотрудниками железной дороги правил безопасности движения.

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