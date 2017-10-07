В Алеппо возобновили производство солнечных батарей

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Производство солнечных батарей возобновили в сирийском городе Алеппо. Большинство станций были разрушены боевиками. В настоящее время в городе частые перебои с электроснабжением. Новые генераторы устанавливают в первую очередь в больницах и школах.

На стене оставленная боевиками надпись: "Здесь действуют наши законы". Пять лет промышленная зона Алеппо находилась под контролем группировки "Джебхат-ан-Нусра". Здание завода по производству солнечных батарей использовали как командный пункт. В этом ангаре хранились боеприпасы, передает "ТВ Центр".

Большинство электростанций в провинции Алеппо разрушены. Свет в городские кварталы подают с перебоями. Топлива для дизельгенераторов не напасешься. Поэтому заказы сыпятся каждый день. Такие панели сейчас устанавливают во всех школах Алеппо.

Световой день в Сирии начинается в шесть утра и заканчивается около восьми часов вечера. Устанавливать солнечные батареи выгодно. Одна такая площадка обеспечивает электричеством 16 учебных классов.

Сложно заниматься информатикой, когда компьютер, из-за скачков электричества, выключается каждые 15 минут. Но, несмотря на сложности, уроки никто не прогуливает.

Мы сейчас изучаем таблицы и вычисления в них. Вписываю туда показатели, я погружаюсь в процесс, всегда первым выполняю задания.

Батареи, при должном уходе, прослужат больше 30 лет. 45 школ в Алеппо уже оборудованы солнечными батареями. Поступил заказ еще на 200 учебных заведений. На заводе планируют расширять производство.

Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков, "ТВ Центр".