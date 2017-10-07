Бойцовские собаки напали на ребенка по Челябинском

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Следственный комитет проводит проверку после нападения бойцовских собак на девятилетнего мальчика в Челябинской области. Ребенок сейчас находится в реанимации. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Это уже третий подобный случай в регионе за последние полгода.

Анна с трудом пытается держать себя в руках. Никогда и подумать не могла, что ее сын окажется на грани жизни и смерти, передает "ТВ Центр".

Девятилетний Максим едва не погиб, когда на него, на улице напали собаки. Бойцовские. Мальчик в реанимации. К нему никого не пускают. Вот фото Максима. Школьное. Но таким, мама его уже вряд ли увидит. Раны тяжелейшие. Врачи сказали, что если бы укусы были на пару миллиметров глубже, ребенка уже не спасти.

Все произошло на этой улице. На траве пятна крови. Рядом упаковка от бинтов и обезболивающих. Максим шел в магазин. За лимонадом. Из ворот напротив, неожиданно выбежала пара собак. Соседи услышали крики. Псов, кое-как отогнали. Когда ребенка увозила скорая, зрелище было такое, что даже у взрослых мороз по коже.

На воротах насмешливая табличка. Из этого дома и выскочили собаки. Злобный лай слышен каждому, кто проходит мимо.

Александр - хозяин собак. Питомцы у него уже семь лет. Пытается не нервничать. Но видно, что раздражен. Как случилось, что вроде послушные псы едва не превратились в убийц, не знает. В тот день был на работе. Может просто бабушка забыла закрыть калитку.

Вот эти собачки. Питбуль и стафордширский терьер. Александр уверяет, что никогда еще и никого не трогали. Но видно, что питомцы на чужаков смотрят не добро. Вину вроде признает. Собак обещает усыпить. Мальчику и его семье - помочь. Лекарствами. Но конфликт, похоже, помощью и извинениями может и не закончиться.

За полгода это уже третий случай в области, когда собаки, причем не бродячие, а домашние, нападают на детей. Анна написала заявление в полицию. Но будет ли наказан владелец бойцовых псов, пока не ясно. Вопрос о возбуждении уголовного дела, еще не решен.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".