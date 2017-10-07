Тропический ураган Нэйт движется в сторону США

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В субботу вечером на карибском побережье Мексики и в американских штатах Алабама, Флорида и Луизиана ждут удара тропического урагана Нэйт. Он движется из Центральной Америки и продолжает набирать силу.

Удара тропического урагана Нэйт ждут в субботу вечером на карибском побережье Мексики и в американских штатах Алабама, Флорида и Луизиана. На их территории введен режим чрезвычайной ситуации, передает "ТВ Центр".

Под угрозой город Новый Орлеан. Там действует комендантский час. Люди запасаются продуктами и укрепляют дома. Продолжающий набирать силу Нэйт идет из Центральной Америки.

Его жертвами в Коста-Рике, Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре стали, как минимум, 26 человек. Несколько десятков числятся пропавшими без вести. Из-за ливневых дождей, наводнений и оползней приостановлено железнодорожное сообщение отменен ряд авиарейсов, закрыты более десяти национальных парков. В Коста-Рике объявлен трехдневный траур по погибшим.