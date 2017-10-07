В Приморье горит более тысячи гектаров леса
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В Приморском крае горит более тысячи гектаров леса. Из-за сухой и ветреной погоды огонь быстро распространяется и подходит к жилым домам. В борьбе со стихией задействованы два самолета-амфибии Бе-200, более 100 человек и около 40 единиц спецтехники.
За последние сутки осложнилась пожарная обстановка в Приморском крае. Там горит более тысячи гектаров леса. В Кавалеровском районе введен режим ЧС, передает "ТВ Центр".
Из-за сухой и ветреной погоды огонь быстро распространяется и подходит к жилым домам. Дымом от горящих сопок заволокло несколько населенных пунктов. На борьбу со стихией из Хабаровска и Красноярска направлены два самолета-амфибии Бе-200. На земле в тушении задействованы более 100 человек и около 40 единиц спецтехники.