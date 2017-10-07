11:35, 07 октября 2017

В Приморье горит более тысячи гектаров леса

Теги:  пожар  лес  Происшествие  приморье

В Приморском крае горит более тысячи гектаров леса. Из-за сухой и ветреной погоды огонь быстро распространяется и подходит к жилым домам. В борьбе со стихией задействованы два самолета-амфибии Бе-200, более 100 человек и около 40 единиц спецтехники.

За последние сутки осложнилась пожарная обстановка в Приморском крае. Там горит более тысячи гектаров леса. В Кавалеровском районе  введен режим ЧС, передает "ТВ Центр".

Из-за сухой и ветреной погоды огонь быстро распространяется и подходит к жилым домам. Дымом от горящих сопок заволокло несколько населенных пунктов. На борьбу со стихией из Хабаровска и Красноярска направлены два самолета-амфибии Бе-200. На земле в тушении задействованы более 100 человек и около 40 единиц спецтехники.

Другие новости

В других СМИ