В Приморье горит более тысячи гектаров леса

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В Приморском крае горит более тысячи гектаров леса. Из-за сухой и ветреной погоды огонь быстро распространяется и подходит к жилым домам. В борьбе со стихией задействованы два самолета-амфибии Бе-200, более 100 человек и около 40 единиц спецтехники.