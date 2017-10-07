Гигантский метеор взорвался над Китаем. Видео

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Гигантский огненный шар появился в небе над Китаем и взорвался. На кадрах, снятых очевидцами, зафиксированы три вспышки, которые на пять секунд ярко осветили ночное небо.

В Интернете набирает популярность видео взорвавшегося над Китаем метеора. Гигантский огненный шар появился в небе над округом Шангри-Ла в провинции Юнь-нань, передает "ТВ Центр".

Инцидент произошел в минувшую среду. На кадрах, снятых очевидцами, зафиксированы три вспышки, которые на пять секунд ярко осветили ночное небо. По данным экспертов NASA, в этот момент мощность выделенной энергии была равносильна детонации 540 тонн тротила. Такие крупные метеоры еще называют болидами. При падении их яркость сопоставима с луной.