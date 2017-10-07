В Астане проходит четвертый Форум выпускников МГИМО

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Четвертый Форум выпускников МГИМО проходит в столице Казахстана. В Астану приехали больше 400 политиков, бизнесменов и общественных деятелей, которые в разные годы учились в этом вузе. Среди них и министр иностранных дел Сергей Лавров.

В столице Казахстана проходит четвертый Форум выпускников Московского государственного института международных отношений, передает "ТВ Центр".

В Астану приехали больше 400 политиков, бизнесменов и общественных деятелей, которые в разные годы учились в МГИМО. Среди них и министр иностранных дел Сергей Лавров. Приветствие участникам встречи передал Владимир Путин. Президент отметил, что вуз пользуется заслуженным авторитетом не только в России, но и за рубежом. Многонациональное сообщество выпускников МГИМО объединяют принципы взаимного уважения и заинтересованность в развитии международного сотрудничества.

"МГИМО сегодня самый интернациональный вуз страны. И это отражается прежде всего в том, что у нас более 17% всех наших студентов, это студенты из 53 зарубежных стран. Что мы сегодня реализуем 22 совместные магистерские программы с выдачей двух дипломов по завершению", - сказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов.