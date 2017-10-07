Поезд Москва - Париж остановили в Польше из-за урагана "Ксавье"

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Из-за урагана "Ксавье" в Польше погибли два человека и еще около 40 пострадали. В настоящее время более 800 тысяч местных жителей остаются без электричества. Кроме того, этой ночью не смогли продолжить движение поезда, направлявшиеся в Европу из Москвы и обратно.

Достигавший 150 метров в секунду ураганный ветер ломал деревья, словно спички. Сильнее всего стихия бушевала на севере и востоке Польши. Большинство местных жителей не рискнули выходить на улицу, передает "ТВ Центр".

Но и дом не всегда оказывался надежным убежищем, серьезно повреждены сотни строений. Местные власти сообщили о двух погибших, еще около 40 человек, в том числе спасатели, пострадали. Больше 800 тысяч поляков остались без электричества.

Циклон "Ксавье" пришел в Польшу из Германии, спровоцировав в обеих странах транспортный коллапс. Этой ночью не смогли продолжить движение поезда, направлявшиеся в Европу из Москвы и обратно.

"Достигнута договоренность с представителями железнодорожных администраций Польши, Германии, Франции по организации перевозки пассажиров поезда №23 Москва – Париж и №24 Париж – Москва до станций назначения автобусами и местными поездами", - отметили в РЖД.

Тысячи людей, многие из них с маленькими детьми, продолжают находиться в ожидании отправления поездов на вокзале Берлина. С четверга большинство рейсов отменено. По данным властей, возобновить движение после расчистки путей удастся лишь в субботу днем.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".