СМИ: Россия укрепляет позиции на Ближнем Востоке

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Британская газета Times считает, что Россия укрепила свои позиции на Ближнем Востоке после визита короля Саудовской Аравии в Москву. По мнению издания, теперь россияне постепенно вытесняют американцев с их лидирующих позиций в регионе.

Исторический визит короля Саудовской Аравии в Москву укрепляет позиции России на Ближнем Востоке. Об этом пишет британская газета Times, передает "ТВ Центр".

Авторы статьи обращают внимание на ряд серьезных соглашений, достигнутых между странами в области обороны и инвестиций, в которых прежде основным партнером Эр-Рияда был Вашингтон. Теперь Москва постепенно вытесняет американцев с их лидирующих позиций в регионе. В то время, как США все чаще "увиливают от принятия решений".