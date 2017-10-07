Парламент Каталонии в понедельник может объявить о независимости

Теги: В мире испания референдум каталония

В Каталонии объявили окончательные результаты референдума о независимости. При явке в 43 процента за отделение автономии высказались 90 процентов избирателей. Парламент Каталонии уже в понедельник может объявить о независимости.

В Каталонии объявлены окончательные результаты референдума о независимости. Он прошел в минувшее воскресенье и сразу был признан незаконным с точки зрения испанских властей, передает "ТВ Центр".

Из-за противостояния между Барселоной и Мадридом на подсчет голосов ушла почти неделя. Итоги не сильно отличаются от предварительных: при явке в 43 процента за отделение автономии высказались 90 процентов избирателей. Объявить о независимости парламент Каталонии может уже в понедельник.

В этих условиях Министерство внутренних дел Испании приняло решение продлить пребывание в мятежном регионе дополнительных сил полиции и гражданской гвардии. На фоне напряженности Каталонию начинает покидать крупный бизнес: перенести штаб-квартиры из Барселоны в Валенсию и Мадрид уже решили "КайщаБанк" - третий по величине банк страны - и энергетическая компания "Гас Натураль".