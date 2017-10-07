Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

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Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения. В поздравительной телеграмме белорусский президент отметил правильность выбранного курса на сближение Белоруссии и России, а также отметил активную позицию российского лидера и его нацеленность на дальнейшее взаимодействие.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения.

"Правильность выбранного нами курса на сближение Белоруссии и России подтверждена временем. Сегодня достижения союзного строительства очевидны", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте белорусского президента.

Кроме того, Лукашенко также отметил активную позицию Путина и его нацеленность на дальнейшее взаимодействие. По словам белорусского лидера, это будет способствовать расширению интеграционных процессов двух братских государств.

7 октября Владимир Путин отмечает 65-летие. В день рождения российского лидера TVC.ru собрал его самые яркие фотографии.

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