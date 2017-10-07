В Европе появились граффити ко дню рождения Путина

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В Париже, Барселоне и Берлине появились граффити с изображением Владимира Путина. Они приурочены ко дню рождения президента России, которому 7 октября исполняется 65 лет.

В некоторых европейских городах появились граффити ко дню рождения президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

В Париже художник стилизовал граффити с Путиным под советский плакат Александра Родченко и сопроводил рисунок надписью: "Пацифист, с днем рождения".

При этом в Барселоне российский лидер изображен подмигивающим зрителям. Автор граффити оставил сообщение: "Каждый человек имеет право на самоопределение".

В свою очередь, в Берлине Путин нарисован сидящим в кресле в окружении белых голубей, которые являются символом мира. Рядом художник поместил строчки из гимна Евросоюза.

7 октября Владимир Путин отмечает 65-летие. В день рождения российского лидера TVC.ru собрал его самые яркие фотографии.

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