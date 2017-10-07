Путин обсудил с президентом Казахстана сотрудничество между странами

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В субботу Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев провели телефонный разговор. В ходе диалога стороны обсудили двустороннее взаимодействие в различных сферах и международные проблемы.

Сотрудничество России и Казахстана обсудили в субботу президенты двух стран. Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев провели телефонные переговоры, передает "ТВ Центр".

Разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны. Помимо двустороннего взаимодействия в различных сферах, главы государств затронули актуальные региональные проблемы. Кроме того, в ходе беседы Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева зашла речь и о международных проблемах.

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