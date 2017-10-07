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Петр Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса еще на один год. По его словам, это поможет украинской армии и в дальнейшем держать оборону с минимумом жертв, а дипломатам – усилить международное давление на Россию.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

"Ответственное голосование большинства поможет нашей армии и в дальнейшем держать оборону с минимумом жертв, а дипломатам – усилить международное давление на Россию", - сказал Порошенко в обращении в связи с принятием закона.

Накануне Верховная рада продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса. Согласно документу, особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, один из которых - вывод "незаконных формирований" с этих территорий.

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