Видео ударов ВКС России по главарям террористов ИГ в Сирии

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В Минобороны в субботу сообщили новые данные об операции по уничтожению террористов в Сирии. ВКС нанесли очередную серию точных ударов по боевикам "Исламского государства". Ликвидированы около 200 экстремистов, в том числе влиятельные полевые командиры. Кроме того, наша военная разведка раскрыла маршруты переброски иностранных наемников в арабскую республику с территории Ирака.

Мощный ракетно-бомбовый удар с воздуха по позициям террористов. Беспилотник фиксирует прямое попадание. Сначала в пикапы и бронетехнику боевиков запрещенного в России "Исламского государства". Затем еще серия по опорным и командным пунктам, складам с боеприпасами и штабу радикалов, передает "ТВ Центр".

В Минобороны России, заявили, что это результат операции ВКС в районе городов Эль Сукария, Маедин и окраин Дейр-эз-Зора. Ей предшествовали несколько дней разведки и сбора оперативной информации.

"В результате ударов в районе Абу-Кемаля уничтожен опорный пункт и около 40 террористов, выходцев из Таджикистана и Ирака, а также 7 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением ", - сказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Итог за сутки - ликвидированы 120 боевиков. Причем, один отряд из 60 наемников из стран СНГ, Египта и Туниса - целиком. Убиты несколько влиятельных полевых командиров из состава руководства "Исламского государства". Охота за которыми продолжалась несколько лет.

"По информации, полученной по нескольким каналам и подтвержденной "на земле", уничтожены долгое время скрывавшиеся в Ираке влиятельные полевые командиры ИГИЛ, выходцы из Северного Кавказа: Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш-Шишани и Салахуддин аш-Шишани. Ликвидация боевиков международной террористической группировки ИГИЛ в Сирийской Арабской Республике будет продолжена", - отметил Конашенков.

Ключевую в этом списке фигуру - Абу Омара аш Шишани - войска коалиции похоронили еще в марте. Тогда пресс-секретарь Пентагона, Питер Кук рапортовал, что боевик ликвидирован ударом с воздуха. Давая понять, что операция - заслуга США и их союзников. Но позже выяснилось, что аш Шишани жив и продолжает воевать. Не исключено, что таким образом американцы пытались вывести влиятельного полевого командира из зоны поисков российских и сирийских военных и спецслужб.

В пышной биографии аш Шишани, некрологи появлялись несколько раз за последние три года. Его авансом объявляли убитым, задержанным или как минимум при смерти после полученных ранений, то американцы, то иракцы. Но опытный боевик обьявлялся в Сирии и Ливии. В последние два года Абу Омар был уже входил в совет Исламского государства, заведовал военной тюрьмой и управлял финансами террористов. Впрочем, его интересовала не только война, но и проценты от торговли похищенной в Сирии нефтью. Так или иначе, накануне Абу Омар был убит. И, как дали понять в Минобороны, к разочарованию коалиции уже не воскреснет.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".