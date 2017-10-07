Собянин поздравил рабочих московских заводов и фабрик

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Мэр столицы Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов московской промышленности с профессиональным праздником. Поздравления принимают около пятисот тысяч рабочих городских заводов и фабрик.

День московской промышленности впервые отмечают в столице. Поздравления с профессиональным праздником принимают около пятисот тысяч работников и ветеранов отрасли, передает "ТВ Центр".

Свои пожелания и слова благодарности им направил Сергей Собянин. В телеграмме, опубликованной на официальном портале мэра и правительства, он отметил: "Сделано в Москве" - это знак качества, созданный и подтвержденный трудом многих поколений инженеров и рабочих московских заводов и фабрик".