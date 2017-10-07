В Москве идет строительство храма святителя Спиридона Тримифунтского

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На севере столицы ведется строительство храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского. В субботу ход работ проинспектировал советник мэра столицы и патриарха Владимир Ресин.

В районе Коптево на севере Москвы ведется строительство храма в честь святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, передает "ТВ Центр".

Ход работ в субботу проинспектировал советник мэра столицы и патриарха Владимир Ресин. Уже закончены алтарь и нижний ярус колокольни. Сейчас строители возводят стены трапезной и готовят деревянные конструкции для кладки основных сводов купола. По проекту, рядом с храмом позже появится культурно-просветительский центр.