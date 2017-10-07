Умер постпред России при ФАО Александр Горбань

Теги: Общество мид россия смерть

В возрасте 63 лет скончался постоянный представитель России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Александр Горбань. По информации российского внешнеполитического ведомства, он умер в результате тяжелой болезни.

Постоянный представитель России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Александр Горбань скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщается на сайте МИД России.

"Мы скорбим и выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память о Горбане Александре Васильевиче навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении. По информации российского внешнеполитического ведомства, постпред умер в результате тяжелой болезни.

Александр Горбань родился 30 марта 1954 года в городе Полярный Мурманской области. На протяжении почти 40 лет работы он занимал различные должности в МГИМО, а также центральном аппарате и загранучреждениях министерства иностранных дел. В апреле 2014 года Горбань был назначен постпредом при ФАО.