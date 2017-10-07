Участок московского метро от "Раменок" до "Рассказовки" запустят в марте

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Участок "желтой" ветки московского метро от станции "Раменки" до "Рассказовки" запустят в марте 2018 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что участок Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Раменки" до "Рассказовки" запустят в марте следующего года. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что мы к концу года закончим строительную готовность, где-то к марту 2018 года запустим полноценно с пассажирами", - сказал Хуснуллин.

В данный участок "желтой" ветки столичного метро войдут станции "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".