Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии

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В субботу Владимир Путин провел в Сочи совещание с постоянными членами Совета Безопасности. На встрече обсуждались актуальные вопросы международной повестки, а также социально-экономическое развитие России.

В свой день рождения Владимир Путин провел в Сочи совещание с постоянными членами Совета Безопасности, передает "ТВ Центр".

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на встрече обсуждалась ситуация в Сирии, а также подготовка к предстоящим саммитам СНГ и ЕврАзЭС. Кроме того, была затронута тема социально-экономического развития России.

7 октября Владимиру Путину исполняется 65 лет. В день рождения российского лидера TVC.RU собрал его самые яркие фотографии.

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