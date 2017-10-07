17:30, 07 октября 2017

Автомобиль наехал на толпу людей в Лондоне

Теги:  В мире  великобритания  автомобиль  пострадавшие  лондон

Неподалеку от музея естествознания в Лондоне автомобиль наехал на толпу людей. В результате инцидента пострадали несколько человек. Правоохранительные органы не считают случившееся терактом.

Автомобиль наехал на толпу пешеходов около музея естествознания в районе Южного Кенсингтона в Лондоне. Об этом сообщает "Интерфакс".

По информации полиции, в результате инцидента пострадали несколько человек. По данным местных СМИ, их травмы не опасны для жизни.

Полицейские арестовали водителя наехавшего на толпу автомобиля. Правоохранительные органы не считают случившееся терактом. В настоящее время они выясняют все обстоятельства происшествия.

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