В Москву в воскресенье придет бабье лето

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Синоптики пообещали москвичам новый приход бабьего лета. В воскресенье дневная температура составит 10-12 градусов, а в понедельник воздух прогреется до 13-15 градусов.

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода в воскресенье погода подарит москвичам еще один день бабьего лета. Об этом сообщает ТАСС.

"Завтра всем москвичам и жителям окрестностей столицы советую не сидеть дома, а гулять в парках, чтобы не пропустить хорошую погоду. В Москву заглянет бабье лето. Дневная температура составит 10-12 градусов", - отметил Вильфанд.

Кроме того, он пообещал жителям столицы "необычную погоду" и в понедельник. По словам Вильфанда, днем температура воздуха будет находиться в районе 13-15 градусов. Периодически возможен дождь.