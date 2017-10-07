Сборная России по футболу обыграла Южную Корею

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Российские футболисты обыграли сборную Южной Кореи в контрольном матче со счетом 4:2. В составе нашей команды отличись Федор Смолов и Алексей Миранчук, а еще два мяча в собственные ворота отправил южнокореец Ким Чжу Юн.