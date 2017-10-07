Сборная России по футболу обыграла Южную Корею
Теги: Спорт футбол южная корея россия сборная
Российские футболисты обыграли сборную Южной Кореи в контрольном матче со счетом 4:2. В составе нашей команды отличись Федор Смолов и Алексей Миранчук, а еще два мяча в собственные ворота отправил южнокореец Ким Чжу Юн.
Сборная России по футболу разгромила команду Южной Кореи в контрольном матче, передает TVC.ru. Встреча проходила на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве.
Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу россиян. В составе нашей команды отличись Федор Смолов и Алексей Миранчук, а еще два мяча в собственные ворота отправил южнокореец Ким Чжу Юн. У сборной Южной Кореи голы забили Квон Кьюн Вон и Чжи Донь Вон.
Следующий контрольный матч российские футболисты проведут 10 октября в Казани. Соперником нашей команды станет сборная Ирана.