В Тульской области егерь убил грибника, перепутав его с кабаном

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Егерь застрелил грибника в Тульской области, так как перепутал его с кабаном. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В Тульской области егерь на охоте убил из охотничьего ружья грибника, перепутав его с кабаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.

"Во время охоты один из егерей принял за кабана грибника, собиравшего грибы вместе с супругой, и выстрелил в него из охотничьего ружья", - говорится в сообщении.

Тело 40-летнего мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки нашли в лесу в субботу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Она предполагает до двух лет лишения свободы.