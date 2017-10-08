Полиция раскрыла содержание записки стрелка из Лас-Вегаса

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В гостиничном номере Стивена Пэддока, из которого он устроил стрельбу по посетителям музыкального фестиваля, нашли записку с расчетами для точной атаки. Цифры означали параметры стрельбы, чтобы убить как можно больше людей.

Полиция США раскрыла содержание записки стрелка Стивена Пэддока, найденной в гостиничном номере, сообщает CBS со ссылкой на заявление полицейских.

Пэддок предварительно делал расчеты траектории полета пули для того, чтобы убить как можно больше людей. Расчеты потребовались, поскольку он вел огонь со значительной дистанции – с 32-го этажа гостиницы.

"Написанная от руки записка, найденная в номере Пэддока в отеле в Лас-Вегасе, содержит расчеты относительно дистанции и траектории между его окном на 32 этаже и толпой на фестивале", - пояснили в полиции.

2 октября в Лас-Вегасе мужчина открыл стрельбу возле одного из крупнейших в городе казино Mandalay Bay. По словам очевидцев, огонь велся с балкона гостиничного комплекса. В результате трагедии погибли 59 человек (вместе с Пэддоком, который совершил самоубийство — TVC.RU), более 500 людей пострадали.

Запрещенная в России группировка "Исламское государство" назвала стрелявшего своим солдатом. Власти США в настоящее время проверяют это заявление террористов, и подтвердить его пока не могут.