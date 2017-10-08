Двух краснокнижных дельфинов пытались вывести из Крыма в грузовике

Теги: прокуратура животные Крым

Двух редчайших Черноморских дельфинов спасли в Крыму. Их пытались вывезти с полуострова в обычном фургоне. Сейчас прокуратура выясняет, как эти краснокнижные животные попали к владельцам передвижного цирка, и в каких условиях содержались остальные питомцы.

В реабилитационный центр Диана и Шилка - так зовут дельфинов - попали три дня назад. Все это время они находятся под пристальным вниманием специалистов. По словам врача, черноморские афалины сейчас в полной безопасности, передает "ТВ Центр".

Краснокнижных животных обнаружили в фургоне грузового автомобиля. Их пытались вывезти из Крыма без документов. В тесных емкостях, без запаса морской воды и при низкой температуре. Биологи уверены, ещё несколько часов в таких условиях и дельфинов уже не смогли бы спасти.

"Стресс был серьезен. Я же говорю, одно животное на половине всего пути приходилось его поддерживать, медикаментозно. Животные были реально уже истощены. Было видно, что животные слабеют", - рассказал специалист реабилитационного центра для морских животных Денис Чебукин.

Вместе с морскими котиками летом Диана и Шилка развлекали туристов в гастролирующем дельфинарии. Активисты экологической организации утверждают, редких животных содержали в невыносимых условиях.

"Представьте, вас посадят в комнату 4 на 3 метра, примерно то же самое, что для дельфина в таком вот бассейне", - поделился научный сотрудник института океанологии Александр Агафонов

Привлечь внимание к животным экологи пытались все лето, но местные чиновники откровенных нарушений словно не замечали. Теперь передвижным дельфинарием заинтересовались правоохранительные органы. Следователям предстоит выяснить судьбу еще одного дельфина и двух морских котиков.

Три килограмма рыбы Диана и Шилка в буквальном смысле проглотили. Как известно, дельфины не жуют пищу. Это значит, аппетит у двух черноморских дельфинов прекрасный. Когда закончится следствие, и дельфины полностью восстановятся, их, скорее всего, выпустят на волю, в открытое море.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов. "ТВ Центр", Крым.