Реконструкция боевых действий 1941 года прошла в Подмосковье

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В Подмосковье открыли памятник в честь Кремлевских курсантов, которые в 1941 году несколько месяцев героически сдерживали наступление немецких войск в районе Волоколамска. Тогда погибли более 800 бойцов.

В Подмосковье сегодня открыли мемориальный комплекс в честь Кремлевских курсантов. В 41-ом они несколько месяцев героически сдерживали наступление немецких войск в районе Волоколамска, передает "ТВ Центр".

Этот легендарный полк Московского командного училища сразу после формирования был переброшен на фронт, на участок возле реки Лама. Там погибли больше 800 бойцов и теперь на месте захоронения установили памятник. Причем монумент изготовили на деньги от пожертвований. И сегодня в местах сражении ученики кадетских корпусов и военно-патриотических клубов организовали реконструкцию боевых действии.