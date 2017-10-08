В Забайкалье возбуждено дело после крупного ДТП с автобусом и грузовиком

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В Забайкальском крае на федеральной трассе "Амур" столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Автобус, перевозивший команду по легкой атлетике, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Водитель грузовика погиб.

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту столкновения грузовика и рейсового автобуса с детьми. Авария произошла накануне вечером на 145-м километре федеральной трассы "Амур", передает "ТВ Центр".

Команда по легкой атлетике возвращалась из Читы с краевых соревнований. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате ДТП погиб водитель большегруза. Еще 24 пассажира автобуса получили различные травмы, из них 12 детей. Самому младшему - три года. Пострадавшие сейчас находятся в больницах. Два человека в тяжелом состоянии. По факту аварии проводится доследственная проверка.