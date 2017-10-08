Трамп обвинил Иран в финансировании КНДР

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Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана финансово поддерживают Северную Корею и ведут с ней торговлю. Кроме того, Тегеран нарушает положения соглашения об урегулировании проблемы иранского атома.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в финансировании Северной Кореи и нарушении положений ядерной сделки, передает ТАСС.

"Я уверен, что Иран финансирует Северную Корею, я уверен, что Тегеран торгует с Пхеньяном, я уверен, что они ведут дела с КНДР, и это абсолютно недопустимо", - заявил американский лидер.

Также Трамп указал на то, что Иран нарушает условия ядерной сделки и пообещал в будущем огласить решения по поводу дальнейшего выполнения обязательств США в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Иран — это плохие парни, и так к ним и следует относиться", - добавил Трамп.

Ранее президент США заявил, что намерен объявить о выходе из ядерного соглашения с Ираном. Как сообщили источники издания Washington Post, глава государства считает, что эта сделка не соответствует национальным интересам Соединенных Штатов.

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